Panatta e l’analisi spietata sul futuro di Djokovic: “Ecco perché sarà Sinner a farlo smettere”

La notizia è incredibile: Nole Djokovic giù fuori dagli Us Open . Il suo torneo, la sua casa. Il serbo fuori al primo turno contro Navone in match duro. Alla fine anche per problemi di salute ha alzato bandiera bianca uscendo sconfitto per 7-6 5-7 4-6 6-2 6-1. Ritiro in vista? Adriano Panatta , alla Domenica Sportiva, ha parlato proprio di questo: “È un problema suo, deve decidere lui. Ha fatto semifinale negli Slam e, se uno dovesse smettere quando ottiene ancora risultati del genere, allora dovrebbe ritirarsi l’80% dei giocatori. Io ho smesso quando cominciavo a perdere al secondo o al terzo turno. Lui perché dovrebbe farlo? È sempre lì, io lo chiamo “ il crotalo” : è pronto a colpirti. E se qualcuno davanti, come Alcaraz o Zverev, non va al massimo, lui c’è sempre”.

Panatta e il futuro di Djokovic. E sugli Us Open vota Alcaraz

“Sinner? McEnroe ha fatto smettere Borg, Becker ha fatto smettere McEnroe. Io dissi già due o tre anni fa che Sinner avrebbe fatto smettere Djokovic, ma lui ancora non smette”, le parole di Panatta. Che poi pronostica: “Agli Us Open si potrà vedere anche un vincitore a sorpresa, ci sono tanti tennisti al momento in forma e che stanno facendo bene. Alcaraz per me è il più forte e credo che vincerà lui. Ha voluto giocare questo torneo perché non ne poteva più, questa è la verità. Cobolli? La finale di Parigi dimostra che è un giocatore che sta sempre lì. Sinceramente, mi piacerebbe vedere una semifinale tra Zverev e Cobolli".