Djokovic-Medvedev, semifinale Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

L'ATP 500 di Pechino non è un torneo come gli altri per Novak Djokovic . E se lo aveva dimostrato grazie alla vittoria contro il cinese Bu - la 31^ in carriera su altrettanti match disputati nell'evento - lo ha confermato nei quarti contro Alexander Zverev , firmando un'epica rimonta. In virtù del suo clamoroso record di 32-0, non sorprende che partirà praticamente alla pari in semifinale contro Daniil Medvedev , reduce dal titolo ad Hangzhou e prossimo al rientro in top 5. Pur essendo reduce da sette vittorie consecutive, il russo è stato sconfitto in semifinale a Pechino sia nel 2024 sia nel 2025. Di contro, Djokovic vanta un notevole bilancio di 4-2 contro i top 10 nel 2026.

Djokovic-Medvedev, quando si gioca il match

Il match tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, valido per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino, si disputa oggi, lunedì 5 ottobre, sul Diamond Court non prima delle ore 13:00.

I precedenti tra Djokovic e Medvedev

I due giocatori si sono affrontati ben 15 volte in carriera e Nole conduce per 10-5 nei confronti diretti. La loro ultima sfida, però, risale a oltre tre anni fa: era la finale degli US Open 2023 e il serbo vinse in tre set. Curiosamente, 13 dei 15 precedenti si sono disputati sul cemento.

Djokovic-Medvedev, dove vederla in tv

L'incontro tra Djokovic e Medvedev sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per il torneo. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp 500 Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $31,895 (0 punti)

SECONDO TURNO – $59,805 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $$112,035 (100 punti)

SEMIFINALE – $219,925 (200 punti)

FINALE – $411,480 (330 punti)

VINCITORE – $764,750 (500 punti)