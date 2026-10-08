Djokovic: "Chiamerò Sinner, so quanto sia difficile in questi momenti"

SHANGHAI (CINA) - "Pensare a lungo termine è una scelta intelligente: è importante concedersi più anni di carriera, così da avere più possibilità di raggiungere tutti i propri obiettivi". Così Novak Djokovic , fresco di trionfo all' Atp 500 di Pechino , ha parlato della decisione di Jannik Sinner di chiudere in anticipo la stagione 2026 per l'infortunio al ginocchio . "Non l'ho sentito da quando si è infortunato, lo chiamerò per sapere come sta", ha spiegato il serbo in conferenza stampa a Shanghai, sede del penultimo Masters 1000 stagionale . "In carriera - aggiunge Novak - ho attraversato diversi infortuni importanti, so quanto sia difficile".

"Stop Sinner? Sostengo pienamente la sua scelta"

Djokovic ha soprattutto evidenziato quanto sia complicato il rientro in campo, al netto di due aspetti cruciali come la gestione fisica e mentale: "Quando sei lontano così a lungo, per tornare devi affrontare molte più cose rispetto a quelle che normalmente devi gestire. Soprattutto dal punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico sai quando sei pronto, ma poi c'è l'aspetto mentale. Se in campo e pensi: 'Sono davvero completamente guarito e libero di fare questo movimento?'. Per lui, se si tratta del ginocchio, ovviamente questo condiziona tutto. Ogni singolo movimento. Sono sicuro che lui - spiega ancora Djokovic - e il suo team stiano facendo scelte sagge. E, da quel che ho visto, ha detto che sta pensando a lungo termine. È una scelta intelligente, sostengo pienamente questo pensiero perché ho sempre cercato di avere una visione di insieme. È importante concedersi più anni di carriera, così da avere più possibilità di raggiungere tutti i propri obiettivi".