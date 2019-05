Internazionali Roma, Venus Williams batte Mertens: è derby con Serena

ROMA - Dopo tre ore abbondandanti di battaglia la 38enne Venus Williams, attualmente numero 50 al mondo, supera in tre set con il punteggio 7-5, 3-6, 7-6 la belga Elise Mertens, numero 20 del ranking Wta. Per la californiana, che ha sprecato ben 8 match point nell'ultimo parziale, decisivo il tie-break dominato 7-4. La statunitense, entrata nel tabellone degli Internazionali Bnl d'Italia grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori, al secondo turno incontrerà la sorella Serena Williams che all'esordio ha superato la svedese Rebecca Peterson in due set.

