Internazionali d'Italia, i risultati di oggi: Del Potro e Nishikori ai quarti

ROMA - Esce subito di scena uno dei protagonisti piu' attesi degli "Internazionali d'Italia", Masters 1000 dotato di un montepremi di 5.207.405 euro in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Bye al primo turno e quinta testa di serie, Dominic Thiem e' stato eliminato all'esordio da Fernando Verdasco: 4-6 6-4 7-5 il punteggio che condanna l'austriaco, reduce dal successo di Barcellona e dalla finale di Madrid persa contro Djokovic. Esce di scena anche lo spagnolo Ramos, battuto in due set dall'argentino Schwartzman.

Federer batte Sousa in due set e vola agli ottavi

VINCE NISHIKORI, FUORI CILIC - Vittoria in due set anche per Nishikori. Il giapponese ottiene il passaggio del turno grazie al 6-2 6-4 contro lo statunitense Fritz. Sconfitta, invece, il croato Cilic che perse in due set (6-2 6-3) contro il tedesco Struff, numero 51 al mondo e che sarà impegnato con Nishikori agli ottavi di finale.

Nadal stende Chardy e supera il secondo turno

DEL POTRO STENDE GOFFIN - Oltre alla vittoria a tavolino di Ruud con Kyrgios, che ha abbandonato l'incontro battibeccando con qualcuno del pubblico prima di scagliare la racchetta per terra, lanciare via una sedia e lasciare il campo, da segnalare il successo di Del Potro contro Goffin. L'argentino vince in due set (6-4 6-2), raggiunge gli ottavi di finale e sfiderà proprio Ruud per un posto ai quarti.

Roma, anche Djokovic raggiunge gli ottavi di finale

GLI OTTAVI NEL POMERIGGIO - Dopo i recuperi, in mattinata, rinviati ieri per maltempo, a molti dei protagonisti è richiesta una sessione straordinaria, con il match degli ottavi a poche ore di distanza dal secondo turno. Del Potro rifila un doppio 6-4 al norvegese Ruud ed andrà a sfidare Djokovic, Nishikori invece se la vedrà col "killer" di Cecchinato Schwartzman, dopo il 3-6, 6-3, 7-6 inflitto a Struff. Chiude il quadro Verdasco, il cui 7-5, 3-6, 6-3 con Khachanov lo mette di fronte a Nadal.