Djokovic ai quarti degli Internazionali: domato Kohlschreiber

ROMA - Il n° 1 al mondo Novak Djokovic conquista l'ingresso ai quarti di finale degli Internazionali di Roma battendo in due set Philipp Kohlschreiber in un'ora e quattro minuti di gioco. Partita dai due volti al Grandstand. Primo set combattuto e conclusosi con il risultato di 6-3 in favore del serbo dopo 38' di gioco. Al ritorno in campo Djokovic decide di prendersi completamente la scena, ruba tre volte il servizio a Kohlschreiber e chiude il secondo set con un perentorio 6-0 in soli 26'.

DEL POTRO AI QUARTI - Per Djokovic sarà il tredicesimo anno consecutivo ai quarti di finale del torneo del Foro Italico e lo attende la bellissima sfida con l'argentino del Potro. Il serbo si avvicina al quarto di finale senza aver faticato più di tanto nella giornata odierna in cui ha concesso solo 4 game nel sedicesimo contro Shapovalov e 3 negli ottavi contro Kohlschreiber.