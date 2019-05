Nadal batte Tsitsipas e conquista la finale degli Internazionali d'Italia

ROMA - Rafael Nadal è il primo finalista dell'edizione 2019 degli Internazionali d'Italia in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il n° 2 al mondo ha battuto nel pomeriggio il 20enne Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 43 minuti di gioco. Per il tennista maiorchino sarà l'11esima finale in carriera sulla terra rossa capitolina e la 50esima finale in un torneo Masters 1000.

NADAL FA SUO IL MATCH CON UN BREAK PER SET - Andamento quasi in fotocopia nella gara giocata sul campo Centrale del Foro Italico con il greco Tsitsipas che paga subito il break subito nel primo set chiuso in favore del tennista spagnolo per 6-3. Nel set successivo il 20enne greco illude quando mantiene il servizio in apertura ma poi cede nel turno successivo di battuta dopo una lunghissima bagarre contro il campione iberico. Il secondo set si conclude dopo 54 minuti con il punteggio di 6-4. Il maiorchino si presenta alla finale di domenica senza aver mai concesso un set ai suoi avversari nel corso del cammino al Foro Italico. Ora attende il vincitore della seconda semifinale tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del seeding, e l'argentino Diego Schwartzman.