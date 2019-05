Djokovic vola in finale agli Internazionali d'Italia: sarà sfida contro Nadal

ROMA - È il numero 1 del mondo Novak Djokovic il secondo finalista del masters 1000 Internazionali d'Italia (dotato di un montepremi di 5.207.405 euro). Il serbo ha superato nella seconda semifinale del tabellone maschile l'argentino Diego Schwartzman, numero 24 del ranking ATP, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Per Djokovic sarà la finale singolare numero 108 in carriera, l'ottava nella città eterna dove ha trionfato ben 4 volte (2008, 2011, 2014, 2015). Nell'ultimo atto del torneo capitolino affronterà Rafa Nadal: sarà il 54° confronto tra i due, il 5° in finale a Roma.

NADAL BATTE TSITSIPAS E VA IN FINALE

LA GARA - Primo set molto equilibrato con i due protagonisti che tengono tranquillamente il servizio fino all'ottavo gioco quando è il turno di battuta dell'argentino ed il punteggio è 4-3 per Djokovic. Il serbo capisce che è il momento di azzannare il match: alza l'asticella quanto basta per procurarsi una palla break e convertirla subito in punto. Il numero 1 del ranking tiene il servizio successivo e chiude il primo parziale 6-3 dopo 36 minuti di gioco. Secondo set decisamente più divertente per via dei tanti errori del numero 1. Ne approfitta Schwartzman che nel sesto gioco brekka ma Djokovic gli ricambia subito il favore nel game successivo. L'argentino non demorde, ribrekka il balcanico e si porta sul 5-3 con la possibilità di servire per il match. Il numero 1 del mondo gioca un game in difesa perfetto e riporta in parità la gara. Si arriva al tie-break: Schwartzman è mortifero, domina 7-2 e costringe Nole al terzo set. Nell'ultimo parziale il serbo trova il break decisivo nel sesto gioco e chiude la contesa 6-3.

KONTA-PLISKOVA LA FINALE FEMMINILE