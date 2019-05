Djokovic-Nadal: dove vedere in tv la finale degli Internazionali

ROMA - L'ultimo atto della 76esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia è una classica del tennis. A contendersi il trionfo nel torneo romano sono Rafael Nadal che ha superato in due set Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic che ha avuto la meglio sull'argentino Diego Schwartzman, rispettivamente all'undicesima e alla nona finale al Foro Italiaco. Quello tra lo spagnolo e il numero uno del mondo è l'incrocio numero 54 - 28-25 il bilancio in favore del serbo -, e sarà la tredicesima volta che si affrontano in una finale di un Masters 1000 (in vantaggio 7-5 Djokovic). I precedenti dicono che lo scorso anno è stato Nadal a eliminare il numero uno del mondo in semifinale a Roma, ma i due successivi confronti - semifinale a Wimbledon e finale agli Australian Open - li ha portati a casa Nole.

MATCH IN TV - La finale maschile degli Internazionali BNL d'Italia in programma al Centrale del Foro Italico non prima delle 16, sarà trasmessa da Sky (Sky Sport Uno) e in chiaro da SuperTennis e Tv8.