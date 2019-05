La Pliskova trionfa agli Internazionali: battuta in finale la Konta

ROMA - Karolina Pliskova vince gli Internazionali BNL d'Italia: la tennista ceca ha sconfitto in finale Johanna Konta, numero 42 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-4. Per la numero 7 della classifica WTA è il primo successo sulla terra battuta del Foro Italico.

Karolina Pliskova è la regina del Foro Italico

LA PARTITA - I pronostici sono tutti a favore della Pliskova, numero 7 del ranking WTA. Mentre la britannica Konta, numero 42 del mondo, è la sorpresa del torneo. Pronti, via, la ceca prende subito il largo: strappa il servizio all'avversaria nel secondo game e allunga sul 3-0. Il margine è abbastanza sicuro per mettersi in tasca il primo parziale: sul 5-2, però, la Pliskova spreca un set point e per chiuderlo deve aspettare il game successivo, riuscendo a salvare anche una palla break. Il secondo set è più equilibrato: fino al 3-3 entrambe le atlete mantengono il proprio turno di battuta, ma nel settimo game la Pliskova ha a disposizione ben tre break point. Non riesce a convertirli, ma alla fine vince ugualmente il game ai vantaggi. Sul 5-4, la ceca serve per vincere il torneo e ha due match point: li spreca entrambi e la Konta raggiunge il pari a 40: la Pliskova conquista un altro punto e questa volta non spreca la palla che le permette di vincere per la prima volta in carriera al Foro Italico. Il match si chiude con il punteggio di 6-3, 6-4.