Internazionali d'Italia, Sinner si allena con Nadal

ROMA - Occhi puntati sui rivali di sempre, Rafael Nadal e Novak Djokovic: gli Open d'Italia prendono il via domani, con tre mesi e passa di ritardo per la pandemia con tanti big pronti a darsi battaglia sui campi in terra rossa del Foro Italico, anche se a porte chiuse. Osservato speciale è soprattutto lo spagnolo, che torna a giocare dopo un'assenza di sei mesi. Vincitore per nove volte degli Open d'Italia Nadal già da qualche giorno testa i campi del Foro Italico e stamattina si è allenato con la stella nascente azzurra Jannick Sinner (che farà il suo esordio contro il francese Benoit Paire e chi vince, al secondo turno se la dovrà vedere con il greco Tsitsipas). Hanno giocato un set sotto lo sguardo attento dei rispettivi allenatori, come è finita non si sa ma pare che Nadal a fine allenamento si sia complimentato con l'altoatesino in più di uno scambio.

Il maiorchino farà il suo esordio a Roma direttamente al secondo turno contro il connazionale Pablo Carreno reduce dalla semifinale degli US Open. Attesa anche per Djokovic, reduce dalla squalifica rimediata agli Us Open , e per l'azzurro. Il romano al secondo turno incrocerà il vincitore della sfida tra il tedesco Jan-Lennard Struff e un qualificato. Parte favorito, invece,, che è stato abbinato al georgiano Nikoloz Basilashvili: in caso di passaggio del turno, sfida al vincitore della partita tra Karen Khachanov e Casper Ruud A Roma sono attesi quindici dei venti migliori mondiali, ma con diversi assenti: oltre a Federer mancano i finalisti degli US Open così come Daniil Medveded, semifinalista a New York. Il torneo femminile sarà nuovamente privato della sua numero 1 al mondo, l'australiana, che ha rinunciato a tornare in circuito, sia negli Stati Uniti che in Europa, a causa della situazione sanitaria. Non ci saranno nemmeno Serena Williams , rispettivamente semifinaliste e vincitrici agli US Open. Mentre ci sarà, assente negli Stati Uniti, sarà presente come testa di serie n.1. Ci saranno anche Elina Svitolina, Kiki Bertens e Belinda Bencic oltre alla campionessa in carica Karolina Pliskova. Per l'Italia, le uniche partecipanti saranno tre wildcard,- che affronterà l'ucraina Dayana Yastremska, n.25 del ranking -, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.