Internazionali d'Italia, Paolini si arrende a Halep

ROMA - La missione impossibile di Jasmine Paolini non è riuscita. La tennista toscana era chiamata alla sfida più difficile per approdare agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia: doveva affrontare Simona Halep. La numero 2 al mondo, prima favorita del torneo, non ha battuto ciglio contro l'italiana e sulla terra rossa del Foro Italico l'ha battuta in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. La partita è durata 1 ora e 24 minuti di gioco in cui Paolini non è riuscita a prevalere contro la rumena, possibile vincitrice del torneo.