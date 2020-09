ROMA - L’argentino Diego Schwartzman è il secondo finalista degli Internazionali d’Italia di tennis: in semifinale ha superato, dopo un match combattutissimo, il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-6 (4) in tre ore e 15 minuti. Schwartzman, numero 15 del mondo e 8 nel tabellone del torneo del Foro Italico, in finale affronterà domani Novak Djokovic che ha eliminato il norvegese Casper Ruud.