Musetti dice addio agli Internazionali: Opelka ai sedicesimi

ROMA - Sul campo 1 del Fori Italico Lorenzo Musetti è costretto a salutare gli Internazionali di Roma, sconfitto dal gigante americano Reilly Opelka (47 del mondo) con un doppio 6-4 in 72'. Nel primo set Musetti sbaglia un solo turno di servizio e gli è fatale: al 5° game l'azzurro perde a 0 il servizio e per l'americano è una formalità portare a casa il set grazie anche ad una prima di servizio ingiocabile (12 ace). Nel 2° set la musica non cambia: break a 0 al 9° gioco per andare 5-4 e poi chiudere con 4 servizi il set ancora sul 6-4.