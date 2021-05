Internazionali, Tsitsipas infrange il sogno di Berrettini

ROMA - Stefanos Tsitsipas si conferma incubo di Matteo Berrettini, il greco ha battuto 7-6 (3), 6-2 l'azzurro (terza volta su 3 incontri) in un'ora e 36 minuti e adesso affronterà Nole Djokovic nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia. La partita vive tutta nel 1° set dove Berrettini tiene bene testa all'avversario portandolo al tie-break dove, però, il greco fa valere il suo talento: sotto 3-2 (con 2 servizi per Berrettini) Tsitsipas piazza un parziale di 5-0 aggiudicandosi il set. Berrettini accusa il colpo, non riesce a far male col servizio e il numero 5 del mondo (numero 1 della race 2021) non si è fatto pregare dominando per 6-2. I numeri a fine partita parlano chiaro, specie quello degli errori gratuiti con ben 20 del "padrone di casa" contro i 7 del greco.