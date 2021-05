Internazionali, Djokovic approda in semifinale. Tsitsipas ko

ROMA - Dopo oltre tre ore di gioco spalmate in due giorni Djokovic batte Tsitsipas in tre set e accede alle semifinali degli Internazionali di Roma. Dopo il rinvio di venerdì sul punteggio di 6-4, 2-1 per Tsitsipas riprende la contesa tra il greco e il numero uno del mondo. Parte subito forte Tsitsipas che si porta sul 4-2. Quando sembra tutto finito, però, arriva la reazione del serbo che vince tre game di fila chiudendo successivamente sul 7-5. Nel terzo e decisivo set, dopo due break per parte, si arriva sul 5-5. I due game successivi sono appannaggio del serbo che si prende vittoria e semifinale.