Diretta Sonego-Djokovic ore 18.30: dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Raggiunta la sua prima semifinale in un torneo Masters 1000 in carriera, Lorenzo Sonego non vuole fermare il suo sogno agli Internazionali d'Italia di tennis in corso a Roma: nel tardo pomeriggio, con inizio non prima delle 18.30, il 26enne torinese sfiderà il numero uno al mondo Novak Djokovic per raggiungere un posto in finale. E' dal 1978 che un italiano, in quel caso fu Adriano Panatta, non arriva all'ultimo atto del torneo della Capitale. Entrambi i giocatori sono un po' stanchi, ma motivati: Sonego, numero 33 del mondo, ha battuto stamattina in tre set il russo Rublev mentre Djokovic, sempre in mattinata, ha concluso il match contro Tsitsipas, vincendo a fatica al terzo set. C'è un solo precedente tra l'azzurro e il serbo, vinto nettamente da Sonego 6-2, 6-1 nel torneo indoor di Vienna dello scorso anno.