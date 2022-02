Panatta contro Djokovic: "O si vaccina o se ne sta a casa"

ROMA - È pronto a tornare in campo Djokovic dopo il caso sportivo e mediatico che l'ha coinvolto agli Australian Open. Il serbo parteciperà prima all'Atp 500 di tennis a Dubai (21-26 febbraio), poi agli Internazionali d'Italia a Roma (2-15 maggio). E su quest'ultimo torneo, dopo le parole della Vezzali, arrivano anche quelle di Adriano Panatta: "Le mie opinioni personali su Djokovic non cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina o farebbe meglio a starsene a casa. A decidere ovviamente non sono io, ma il regolamento del torneo che deve attenersi a quelle che sono le leggi, i decreti italiani. Se la legge lo consente allora può giocare", ha dichiarato l'ex tennista, prendendo una netta posizione sul caso Djokovic.