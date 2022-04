Internazionali BNL d'Italia: 16ª stagione con lo stesso sponsor

La voglia di Tennis in Italia riparte con gli Internazionali BNL d’Italia che si giocheranno, finalmente, in presenza completa di pubblico. Dall’8 al 15 maggio la terra rossa del Foro Italico di Roma ospiterà, come da tradizione, uno degli eventi sportivi più importanti e tra i principali appuntamenti tennistici a livello mondiale. Il ritorno ad una nuova “normalità” per questo 16° torneo consecutivo targato BNL BNP Paribas è la vera grande novità di quest’anno, così come il desiderio, da parte di tutti gli appassionati, di riconquistare i propri spazi e poter, nuovamente, ammirare dal vivo i grandi campioni che si sfideranno sulla terra rossa del Foro Italico.

BNL BNP Paribas conferma così il proprio sostegno al tennis e allo sport, come fattori di aggregazione e inclusione e veicoli di formazione e crescita per i giovani. Proprio per promuovere questi valori, la Banca tornerà al Foro Italico con due giornate dedicate allo “Young Talent Team”. L’iniziativa del Gruppo BNP Paribas, dedicata ai promettenti talenti italiani tra i 12 e i 18 anni e realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis che punta a sostenere i campioni di domani dal punto di vista formativo e sportivo oltre che finanziario - con la formula della “borsa di studio”.

Gli #IBI22 saranno per BNL BNP Paribas l’occasione anche per rafforzare l’impegno per la solidarietà e l’inclusione: non mancherà il sostegno per Telethon, di cui la Banca è partner da 30 anni, con più di 320 milioni € di raccolta totale ad oggi. La Fondazione sarà coinvolta in una serie di iniziative di fundraising: tra queste “ACE BNL per Telethon” che premierà i “servizi vincenti”; per ogni ace sul campo centrale, BNL devolverà 50€ a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare.

Il 2022 segna il ritorno della presenza della Banca con propri spazi nell’area ospitalità e nell’area commerciale, nel cuore del Villaggio del Foro Italico. L’area BNL ospiterà quest’anno Arval - la Società di BNP Paribas specializza nel noleggio a lungo termine di autovetture per privati ed aziende – che sarà presente per approfondire i temi della mobilità sostenibile. La Banca attiverà sportelli ATM all’interno del parco del Foro Italico, per consentire al pubblico, agli atleti ed agli addetti ai lavori, operazioni bancarie e prelevamenti di contante.