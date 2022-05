Sonego esclusivo: "Roma, dammi la solita mano"

A quale ricordo si sente più legato?

«Non è facile rispondere, forse la vittoria su Thiem, ottenuta 7-6 al terzo, è stata la più importante. Però battere Rublev in una Next Gen Arena impazzita di passione è stato grande, come poi sentirmi quasi alla pari con Nole in semifinale, una bella sensazione».

Quest’anno lei arriva al Foro Italico con meno certezze. Il suo ruolino di marcia stagionale è di 10 vittorie e 12 sconfitte, non il massimo per il numero 28 del mondo.

«Però erano tutti tornei di alto livello, ho perso partite molto combattute, in una stagione ci può stare avere questi alti e bassi».

Dopo la semifinale di Buenos Aires, ha perso cinque volte al primo turno (a Madrid da Draper, non proprio un esperto di terra battuta) e tre al secondo. E c’è il primo turno contro Shapovalov all’orizzonte.

«Ripeto, non sono preoccupato. Conosco un solo modo per andare avanti, lavoro e mi alleno come al solito, non mi sento lontano dal mio vero tennis. Dopo avermi battuto Draper ha sfiorato la vittoria anche con Rublev, è un ottimo giocatore. E poi Roma mi darà la carica giusta».

Al Foro Italico si affacciò per la prima volta nel 2016, partendo dalle prequalificazioni e perdendo poi al primo turno (7-5 al terzo set) con il portoghese Sousa. In questi sei anni quanto è cambiato, come giocatore e come persona?

«Tanto. Non sono più spensierato come in quei primi tempi, col passare degli anni sono molto cresciuto sul piano professionale. Adesso mi sento più maturo, in campo e fuori».

Il suo atteggiamento in campo è sempre invidiabile, anche quando perde c’è sempre una pacca sulle spalle dell’avversario, un sorriso da regalare. Ma è sempre così sereno?

«Mah, direi di sì, questo è il mio atteggiamento, la vita va presa secondo me in questo modo. Arrabbiarmi, io? Francamente non ricordo quando mi è successo per l’ultima volta»

Un obiettivo da raggiungere in carriera?

«Sicuramente giocare le Finals, almeno finché saranno organizzate a Torino».

Ex ala delle giovanili granata, super tifoso del Torino. Ma le piace la squadra di Juric?

«Sì, molto, abbiamo fatto un bel campionato. Secondo me Juric è un ottimo allenatore per noi, con un paio di ritocchi la prossima potrebbe essere un’ottima stagione. Belotti? Io lo terrei a vita».