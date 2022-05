Internazionali, forfait di Osaka: "Mi dispiace, amo Roma"

ROMA - Naomi Osaka, a causa di un infortunio alla caviglia sinistra, non parteciperà agli Internazionali d'Italia: sarà Nuria Parrizas Diaz a sostituirla. "Purtroppo devo ritirarmi da Roma perché l'infortunio che ho riportato la scorsa settimana a Madrid non è ancora guarito. È un infortunio al tendine d'Achille quindi devo stare attenta soprattutto prima del Roland Garros. Amo questa città e mi diverto sempre a giocare di fronte ai tifosi italiani, quindi mi dispiacerà perderli, ma non vedo l'ora di tornare l'anno prossimo" ha spiegato la tennista giapponese.