Internazionali d'Italia, Shapovalov elimina Sonego in tre set

ROMA - Si interrompe al 1° turno l'avventura di Lorenzo Sonego, semifinalista l'anno scorso, agli Internazionali d'Italia 2022. L'azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-6(5), 3-6, 6-3 dopo 3 ore e 10 minuti dal canadese Denis Shapovalov. Match con un gran rimpianto per Sonego nel 1° set, infatti il tennista torinese era arrivato sul 5-4 e servizio per chiudere la prima frazione ma l'avversario non solo gli strappato la battuta ma ha vinto al tie-break il set dopo un'ora e mezza di gioco. Sonego reagisce si personalità vincendo il 2° set 6-3 grazie ad un break al'8° game e poi confermato ma, ad inizio 3° set Shapovalov torna a graffiare: break immediato per volare sul 3-0 e non girarsi più.