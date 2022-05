Internazionali d'Italia, Sinner: "Il divertimento deve sempre esserci"

ROMA - C'è molta attesa agli Internazionali d'Italia per il debutto di Jannik Sinner che affronterà al 2° turno lo spagnolo Pedro Martinez. In attesa di scendere in campo l'azzurro ha parlato della sua giovane carriera in occasione di un evento al Foro Italico: "Se si vuole crescere velocemente bisogna sapersi calare nelle difficoltà, non solo il giocatore, ma le persone intorno. Devi trovare una soluzione, come in campo. Ci saranno 2-3 partite all'anno dove uno si sente bene, il resto è una lotta".