Diretta Sinner-Martinez: dove vederla in tv

É Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro il meglio del torneo maschile della 79° edizione degli Internazionali d’Italia, in scena al Foro Italico di Roma. Sul canale “20”, da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, è previsto un match al giorno. Sabato 14 e domenica 15 maggio, una semifinale e la finale, in diretta su “Italia 1”.