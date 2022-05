Internazionali, anche Paolini fuori al primo turno: ko contro Teichmann

ROMA - Dopo Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi, anche Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia, WTA 1000 che si stanno disputando sui campi della terra rossa del Foro Italico. La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana si è arresa in un'ora e venti minuti di gioco con il punteggio di 6-3, 6-2 di fronte alla Teichmann. La tennista svizzera, dunque, nel secondo turno dovrà vedersela contro la Pliskova, vincitrice a Roma nel 2019 e finalista nelle ultime due edizioni. L'unica speranze azzurra ancora in corsa nel torneo, dunque, rimane Lucia Bronzetti, in campo nel pomeriggio contro la colombiana Osorio-Serrano.