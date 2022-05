Internazionali d'Italia, Norrie batte in 2 set un buon Nardi

ROMA - Cameron Norrie batte il giovane Luca Nardi (sostituto dell'infortunato Musetti) al 1° turno degli Internazionali d'Italia. Allla Grand Stand Arena del Foro Italico finisce con un doppio 6-4 in un'ora e mezza di gioco in favore del britannico che al 2° turno affronterà il veterano Maric Cilic. Buona partita per l'azzurro classe 2003 che ha dovuto arrendersi solo a due break: nel 1° set al 5° gioco mentre nel 2° set proprio al game di apertura. Nardi ha mostrato un ottimo feeling con la palla chiudendo con 18 colpi vincenti, 5 in più del suo avversario, mostrando personalità. Tallone d'Achille del marchigiano la risposta dove Norrie ha ottenuto l'87% dei punti quando metteva la prima di servizio.