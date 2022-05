Internazionali d'Italia, Sinner ok all'esordio: sfiderà Fognini ai sedicesimi

ROMA - Jannik Sinner non sbaglia all'esordio e batte Pedro Martinez agli Internazionali d'Italia, quinto Atp Masters 1000 stagionale con montepremi pari a 5.415.410 euro, in scena sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il numero 13 del ranking mondiale supera il tennista spagnolo (numero 40 del ranking mondiale) in due set per 6-4, 6-3 in un'ora e 23 minuti. Sinner vola così ai sedicesimi di finale dove sfiderà Fabio Fognini per un posto agli ottavi.