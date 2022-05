Internazionali: avanzano Nadal, Zverev e Sabalenka

MILANO - Aryna Sabalenka si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, torneo Wta Premier sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. La bielorussa, numero 3 del seeding, ha battuto la cinese Zhang Shuai per 6-2, 6-0. La sorpresa del giorno è la vittoria della croata Petra Martic sull'estone Anett Kontaveit, numero 4 del seeding, per 6-2, 6-3.