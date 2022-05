Internazionali d'Italia, Sinner archivia Krajinovic: è ai quarti di finale!

La partita

Nel 1° set non c'è storia, Sinner strappa il servizio al serbo al 3° game e non concede nulla nei suoi turni di battuta: 6 ace, 81% di punti con la prima palla, 0 palle break concesse e 6-2 in 34 minuti. Nel 2° set Sinner ha un brusco calo di rendimento al servizio tanto che al 4° game perde a 15 il proprio turno di battuta facendo rientrare in partita Krajinovic sul 2-2. Il serbo è in fiducia sia negli scambi da fondo che nei turni risposta tanto che Sinner deve sempre metterci qualcosa in più per difendere il suo servizio. Il set è combattuto e si va al tie-break dove l'azzurro si porta 4-1 ma non concretizza i due mini-break perdendoli entrambi e trovandosi sotto 5-4. Sinner reagisce con 2 ace per il 6-5, Krajinovic annulla il match-point ma poi sbaglia sull'ottima risposta dell'italiano che ha di nuovo match-point ma con servizio e questa volta non sbaglia per chiudere set e partita. Sinner si regala i quarti di finale contro il numero 4 del mondo Stefanos Tsitsipas con il quale è sotto 3-1 negli scontri diretti.