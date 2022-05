Internazionali d'Italia, Djokovic batte Wawrinka ed accede ai quarti

ROMA - Novak Djokovic prosegue il suo cammino agli Internazionali d'Italia accedendo ai quarti di finale. Il serbo numero 1 del mondo ha battuto in due set per 6-2, 6-2 dopo 74 minuti lo svizzero Stan Wawrinka (i due non si affrontavano su terra rossa dalla finale del Roland Garros del 2015). Nole domina la prima frazione 6-2 in 30 minuti e la seconda è la fotocopia della prima: break alla prima occasione per portarsi sul 2-0 ma, piccola differenza, sul 4-1 perde uno dei due break di vantaggio. Nessun problema per Nole che non recupera subito e chiude 6-2 anche la seconda frazione. Per il serbo c'è il giovane canadese Felix Auger-Aliassime al prossimo turno. Per Djokovic si tratta della 16ª volta ai quarti di Finale del Masters 1000 di Roma su 16 partecipazioni al torneo.