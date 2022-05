Diretta Sinner-Tsitsipas: come vedere il match in tv e in streaming

ROMA - Non vuole smettere di sognare Jannik Sinner, approdato per la prima volta, nella sua giovane carriera, ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia di Roma. Il 20enne tennista altoatesino, numero 13 del mondo e 10 del tabellone nel Masters 1000 capitolino, affronta il temibile greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 della classifica Atp e 4 a Roma. Il match andrà in scena sul campo Centrale, intorno alle 12.30, come secondo incontro nel programma dopo la sfida femminile tra Sabalenka e Anisimova, che inizierà alle 11. Tsitsipas è in vantaggio per 3-1 su Sinner nel bilancio dei precedenti. A Roma sono in parità: al secondo turno del 2019 il greco si è imposto in due set, nel secondo turno del 2020 successo dell’azzurro in tre set. Chi avrà la meglio affronterà in semifinale il vincente tra Cristian Garin e Alexander Zverev.