Internazionali d'Italia, Sinner si ferma ai quarti: Tsitsipas in semifinale

ROMA - Si ferma ai quarti di finale il cammino di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Sul centrale di Roma, l'azzurro si arrende in due set a Stefanos Tsitsipas per 7-6 (5), 6-2 dopo quasi 2 ore e mezzo di gioco: il greco affronterà Zverev in semifinale. Tsitsipas ruba subito il servizio al secondo game, ma l'altoatesino non molla e piazza il break al quinto rimettendo tutto in equilibrio e allungando la sfida subito al tie-break. All'atto decisivo il greco allunga per primo, Sinner risponde subito, ma viene seccato sul 6-5 che lancia l'avversario al servizio con il set point da incassare: detto fatto e 1-0 Tsitsipas dopo un'ora e 26 minuti di gioco. Ad inizio del secondo set l'azzurro chiede un medical timeout per un problema all'inguine, il numero 4 al mondo approfitta del momento di difficoltà dell'avversario e ruba il servizio al terzo game per poi allungare sul 3-1. Sinner torna in battuta e resta attaccato all'avversario, poi però cede nuovamente e il greco ne approfitta per dare il colpo decisivo sul 5-2 e chiudendo la pratica sul suo servizio di battuta sul 6-2.