Roma, Zverev: "Dispiace per Nadal, spero possa essere in forma a Parigi"

ROMA - Alexander Zverev, tennista tedesco qualificatosi alle semifinali degli Internazionali di Roma dove se la vedrà con Tsitsipas (che ha eliminato il nostro Jannik Sinner), parla così di Rafa Nadal. Il campione spagnolo è stato battuto da Shapovalov anche a causa di un problema al piede: "Mi dispiace per Nadal. Speriamo possa essere in forma, ha 10 giorni di tempo per poter giocare a Parigi". Poi sui rivali attuali: "Alcaraz è tra i migliori. Novak Djokovic è uno dei favoriti. E Tsitsipas. Se sto in forma, posso fare bene lì. Ci sono tanti tennisti che possono giocare bene su questa superficie", ha aggiunto.