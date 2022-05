Infortunio Sinner, è allarme anca: si teme per il Roland Garros

ROMA - "Nell’ultimo punto del tie-break sono arrivato in recupero col diritto e l’anca sinistra si è girata, ho sentito una botta . Poi sono uscito, abbiamo fatto controlli col fisio ma la situazione non è migliorata". Dopo il ko con Tsitsipas nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia preoccupano le condizioni fisiche di Jannik Sinner , che ha proseguito il proprio match nonostante l'infortunio accusato al termine del primo set: "Mi porto dietro tante cose positive. Sono riuscito a mettere in campo ciò di cui ho discusso prima della partita. La tattica era giusta. Secondo me ho avuto più occasioni io nel primo set: ho avuto palle break o situazioni in cui ero arrivato 15-30. Sicuramente Tsitsipas si è salvato di più con il servizio".

Sinner: "Vediamo di recuperare per il Roland Garros"

"Il Roland Garros lo preparerò un po’ più intensamente. Stasera parleremo col team e vedremo come organizzare tutto. Comunque le partite 3 set su 5 mi sono sempre piaciute perché puoi gestirti ancora meglio e puoi cambiare la partita in diversi momenti. Non è una cosa nuova il fatto che debba lavorare fisicamente. Ci stiamo lavorando tanto, è una parte del gap fra me e loro. Quando tiro forte gli avversari restano lì, quindi dobbiamo vedere come migliorare. Ma come tennis ci sono. Tecnicamente e fisicamente devo migliorare. Vediamo come andrà la mia crescita", conclude Jannik Sinner.