L'incredibile record che può centrare Djokovic se batte Ruud

Novak Djokovic a un passo dalle 1000 vittorie in carriera. Il serbo si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma battendo il canadese Felix Auger-Aliassime per 7-5 7-6, e ora ad attenderlo c'è Casper Ruud, che ai quarti ha eliminato il canadese Denis Shapovalov. Per il numero uno al mondo si tratta della vittoria numero 999 da professionista, e ora punta all'ennesima cifra tonda della sua carriera. Il trionfo ai quarti gli ha consentito di raggiungere nuovi straordinari risultati. Infatti, il serbo allungherà il suo periodo in testa al ranking mondiale a 370 settimane ma non solo: con la vittoria contro il canadese, Djokovic stacca così lo spagnolo Rafael Nadal per numero di semifinali raggiunte nell'Atp capitolino, con 13 partecipazioni a 12.