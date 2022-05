Internazionali d'Italia, Swiatek prima finalista

Nemmeno Aryna Sabalenka riesce a fermare la corsa di Iga Swiatek. La 20enne polacca, numero uno del mondo e del seeding, è la prima finalista degli "Internazionali d'Italia" femminili, torneo Wta 1000 sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Campionessa in carica, la Swiatek si sbarazza della bielorussa per 6-2 6-1 in un'ora e 18 minuti di gioco e centra la 27esima vittoria di fila in questo 2022. Per lei ora la chance di vincere il quinto torneo consecutivo dopo Doha, Indian Wells, Miami e Stoccarda, l'ottavo della sua giovane carriera. L'ultimo ostacolo sarà la vincente dell'altra semifinale che metterà di fronte Ons Jabeur e Daria Kasatkina.