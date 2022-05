Internazionali d'Italia, rivincita Tsitsipas su Zverev: è in finale

ROMA - Stefanos Tsitsipas si prende la rivincita su Alexander Zverev e lo batte nella semifinale degli Internazionali d'Italia. Greco si è imposto con il punteggio di 4-6 , 6-3 , 6-3 dopo 2 ore e 29 minuti sul campo centra del Foro Italico. Per Tsitsipas si tratta della prima finale a Roma in carriera.

La partita

Primo set molto equilibrato che vive la sua svolta nell'unica palla break: al 7° game, sul 3-3, Tsitsipas deve fronteggiare una situazione di 30-40 ed il nastro lo costringe ad una volèe complicata che vale il 4-3 per il tedesco. Zverev non trema e tiene prima a 30 e poi a 0 il servizio per aggiudicarsi la frazione 6-4 dopo 52 minuti. Dopo la conquista del 1° set Zverev ha il primo momento negativo al servizio e lo paga amaramente, break e successivamente 2 palle break annullate da Tsitsipas che si porta sul 3-0. Il greco non concede nulla e, ancora in 52', pareggia il conto dei set (6-3). I doppi falli (e la stanchezza) si confermano tallone d'Achille di Zverev che al 5° gioco perde il servizio (2-3) con l'avversario che vola sul 4-2. Ancora una volta Tsitsipas conferma la solidità nei propri turni di battuta e chiude 6-3 strappando il servizio anche al 9° gioco.