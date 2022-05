La Swiatek trionfa agli Internazionali d'Italia: Jabeur ko in due set

ROMA - Per il secondo anno consecutivo è Iga Swiatek la regina degli Internazionali d'Italia femminili, torneo Wta 1000, con 2.527.250 dollari di montepremi, in corso sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma: una finale senza storia, dominata dalla 20enne polacca con un doppio 6-2 in un'ora e 22 minuti di gioco contro la tunisina Ons Jabeur, in serie positiva da undici match e reduce dal successo di Madrid, per la quale sfuma la chance di conquistare il suo terzo titolo. Per la numero uno del mondo, invece, si tratta della 28ª vittoria di fila in questo anno solare, che le vale anche il quinto torneo consecutivo dopo Doha, Indian Wells, Miami e Stoccarda, l'ottavo della sua giovane carriera.