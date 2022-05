Internazionali d'Italia, trionfo Djokovic: battuto Tsitsipas in due set

ROMA - Prestazione incredibile di Novak Djokovic che al Foro Italico trionfa per la sesta volta in carriera negli Internazionali d'Italia battendo Stefanos Tsitsipas . Il numero 1 del ranking mondiale, alla quarta finale consecutiva a Roma , supera il tennista greco con il punteggio di 6-0, 7-6 (7-5) in un'ora e 35 minuti. Dopo aver completamente dominato il primo set senza neanche concedere un game, Djokovic si rende protagonista di una clamorosa rimonta nel secondo.

Djokovic domina il primo set e rimonta nel secondo

Djokovic e Tsitsipas si giocano la finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico. Il serbo, che ha conquistato in semifinale contro Ruud la vittoria numero 1000 a livello ATP, punta al sesto successo nella competizione mentre il greco è alla prima finale a Roma. Inizio incredibile per Djokovic che realizza ben sei punti di fila dominando completamente Tsitsipas. Il primo set, con Stefanos in netta difficoltà e Nole in totale controllo, si chiude con un clamoroso 6-0 in mezz'ora. Parte meglio il secondo set per Tsitsipas, che riesce finalmente a vincere il suo primo game. Djokovic prova subito a reagire ma il greco è tornato in partita e riesce a portarsi fino al 5-2, ad un passo dal vincere il secondo set. Djokovic però non molla e riesce a vincere i successivi tre game portandosi quindi sul 5-5. Nessuno dei due vuole mollare: si finisce così sul 6-6 e si va al tie-break. Tsitsipas ci prova ma Djokovic non sbaglia e al primo match point disponibile vince la finale e conquista il suo primo torneo del 2022.