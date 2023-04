Internazionali d'Italia, Cozzoli: "Foro Italico più moderno e sostenibile"

ROMA - "Il Foro Italico, la casa degli Internazionali di tennis, in questa edizione sarà sempre più moderno e sostenibile, per regalare entusiasmo a un pubblico da record". Sono le parole di Vito Cozzoli , presidente di Sport e Salute, durante la conferenza di presentazione tenutasi oggi a Roma.

"Puntiamo allo sviluppo, Internazionali come gli Slam"

"Sarà un'edizione del tutto nuova - continua Cozzoli - Puntiamo allo sviluppo economico, del territorio, alla crescita della pratica turistica. Aspettiamo più di 40mila bambini delle scuole tennis. Quest'anno la superficie utilizzata è di 125mila metri quadri, come 150 campi da tennis, mentre l'anno scorso eravamo fermi a 90mila metri quadri. I campi saranno 17, due in più dell'anno scorso. La grande novità di quest'anno sarà il ponte che permetterà agli atleti di raggiungere il Centrale dalla zona della piscine. Da quest'anno avremo degli Internazionali più lunghi, green e moderni. Anche Sport e Salute, con la federazione, è pronta ad accogliere i campioni e un pubblico ancora più da record. Noi pensiamo che gli Internazionali siano ormai a livello degli Slam e l'impegno proseguirà fino al 2026 quando gli internazionali saranno ancora più belli. Non potevamo essere da meno rispetto agli altri tornei perché sappiamo di avere gli occhi del mondo addosso".