Internazionali d'Italia, Binaghi punta in alto: "Obiettivo 300mila spettatori"

ROMA - Cresce l'attesa a Roma per l' 80ª edizione degli Internazionali d'Italia (che hanno rinnovato la partnership con BNL), la prima con l'upgrade . "Per noi questa è un'occasione speciale - ha detto Angelo Binaghi , presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, presentando la 'Road to Rome 2023' -, per la prima volta le associazioni che governano il tennis ci consentono di avere tornei da due settimane con il doppio dei giocatori e delle giocatrici ai quali eravamo abituati. Un'opportunità che ci dà maggior prestigio".

Un'edizione da record

Si prospetta un'edizione da record al Foro Italico: "Quest'anno miglioreremo i numeri sotto ogni punto di vista - ha aggiunto Binaghi -. Abbiamo avuto un incremento di vendite del 51% con più di 110 mila biglietti già venduti, di cui il 29 per cento all'estero e il 46 per cento fuori dal Lazio. Abbiamo in cassa già 11 milioni e mezzo di euro e frantumeremo il record di 20 milioni stabilito l'anno scorso. Puntiamo inoltre a superare le 300mila presenze. L'anno scorso il torneo generò un movimento di 285 milioni di euro, con 235mila spettatori paganti. Quest'anno l'indotto per il territorio dovrebbe essere di 400 milioni di euro". Soddisfazione poi per l'importante traguardo raggiunto nel femminile: "Entro tre anni agli Internazionali di Roma avremo per la prima volta un torneo femminile con lo stesso montepremi di quello maschile. Non parliamo di bruscolini - ha concluso il presidente federale -, ma di 8 milioni e 300mila euro. Si tratta di una grande conquista che hanno voluto le nuove componenti del nostro consiglio federale".