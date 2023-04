Internazionali d'Italia, Onorato: "Si sottovaluta l'impatto di questo evento"

ROMA - “È una grande giornata per Roma e il Paese. Arrivare a questi livelli è il frutto di anni di duro lavoro e programmazione dopo anni in cui forse si sottovalutava l'impatto di questo evento". Sono le parole di Alessandro Onorato, assessore a Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, alla presentazione della 'Road to Rome 2023' in vista degli Internazionali di tennis in programma dall'8 al 21 maggio al Foro Italico.