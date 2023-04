Atp Roma, le wild card agli Internazionali d'Italia: ok Fognini ed Errani

ROMA - Matteo Arnaldi , Fabio Fognini , Luca Nardi , Francesco Passaro e Giulio Zeppie ri : sono i cinque giocatori azzurri che hanno ottenuto le wild card per l'80esima edizione degli Internazionali di Roma , in programma dal 2 al 21 maggio prossimi sui campi in terra rossa del Foro Italico e presentati oggi presso l'Accademia della Scherma. Per le qualificazioni maschili le card vanno invece a Mattia Bellucci , Flavio Cobolli , Matteo Gigante e Francesco Maestrelli . Nel main draw femminile, accesso anche per Sara Errani , Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini , Nuria Brancaccio , Camilla Rosatello, Matilde Paoletti , Diletta Cherubini e Lisa Pigato mentre per le qualificazioni donne l'invito va a Martina Colmegna , Angelica Moratelli, Anna Turati, Deborah Chiesa e Federica Urgesi.

Internazionali, Binaghi: "Sinner? Un esempio"

"Una vittoria di Sinner sarebbe da traino per il tennis? Il momento favorevole è dato dal fatto che insieme stiamo facendo tante cose belle positive". Così Angelo Binaghi, presidente Federazione Italiana Tennis e Padel, a margine della presentazione degli Internazionali d'Italia presso l'Accademia della Scherma. Il numero uno della Fedetennis poi aggiunge: "I numeri e i risultati di Jannik li vediamo tutti, i nostri lui non li vede perché concentrato su quello che deve fare. Noi prepariamo il terreno fertile perché qualche grande impresa possa essere la miscela esplosiva per incendiare tutta l'Italia. Sinner per me è un esempio straordinario, difficilmente ho trovato un professionista così determinato da anteporre il tennis a qualsiasi altra cosa. Credo sia il campione ideale che in Italia non è mai arrivato, ma che prima si fermava al di là delle Alpi; E' un grande esempio". Su Matteo Berrettini, costretto a saltare il torneo per l'infortunio agli addominali. "Non giocare a Roma per lui è una ferita difficile da recuperare. Nella stagione sull'erba si potrà riscattare, in quei tornei diventa il favorito. Ma abbiamo Lorenzo Musetti, Jannik Sinner e tanti giovani. C'è una grande pattuglia di italiani, molti più del solito. Deve vincere un italiano. Nadal? So che si sta allenando per Roma", conclude Binaghi.

Internazionali, Gualtieri: "Un biglietto da visita per Roma"

"Maggio sarà un crescendo, stiamo stabilmente nella mappa dei grandi eventi e questo è un biglietto da visita straordinario non solo per il tennis, ma anche per tutta la città che è fiera di ospitare questo evento". Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, nel corso della presentazione degli Internazionali d'Italia. "E' un piacere essere qui per celebrare un'edizione dall'upgrade significativo. Questo evento è un grande assett per tutta la città con un indotto molto significativo che è un volano di crescita e occupazione, ma anche del fatto che sa creare un intreccio con tutta la filiera, un ruolo che Roma deve avere. Noi ce la mettiamo tutta per mettere a disposizione tutto il supporto, questa città non si limita a valorizzare questi eventi ma anche ad avere un clima positivo", conclude il sindaco della Capitale.

Internazionali, Cozzoli: "Finalmente si parte"

“Oggi per Sport e Salute comincia un viaggio straordinario. Quasi visionario. Il Parco del Foro Italico allarga i suoi confini. Si è trasformato perché come avviene in chimica nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Noi questo abbiamo fatto. Una sfida affascinante da parte di tutti i players coinvolti. Il Foro Italico è una grande piazza. Sarà unico vedere i top player del torneo negli spogliatoi accanto ai ragazzi e ragazze che nuotano nella piscina olimpica. Niente più separazioni. Il concetto che vogliamo esprimere è quello dell’inclusione. Il ponte che abbiamo costruito serve proprio a questo”. Così Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, alla presentazione degli Internazionali d’Italia. “Per decenni la linea rossa del tennis e quella blu del nuoto sono state separate. Oggi non più. Il ponte non è solo funzionale ad unire l’area giocatori al Centrale, ma è assolutamente il simbolo di questo processo. Anche il luogo che abbiamo scelto oggi per la conferenza stampa ha un valore simbolico enorme. È un’anteprima del progetto di riqualificazione del Foro Italico. Finalmente si parte".