Internazionali d'Italia, Binaghi: "Supereremo i 300mila spettatori"

Atp Roma, le wild card agli Internazionali d'Italia: ok Fognini ed Errani

"Edizione più grande, più importante e più ricca"

"Oramai è tutto pronto e oggi, dopo anni e anni di attesa, festeggiamo il passaggio ad una categoria superiore degli Internazionali BNL d’Italia. E’ la prima volta che succede nella nostra lunga storia e coincide con l’ottantesima edizione della manifestazione che diventa più grande, più importante, più ricca. Questo è il grafico della storia recente del torneo, una storia che contemporaneamente ha permesso alla Federazione di crescere in modo analogo sotto tutti i punti di vista. Vi ricordate il record storico di incasso dello scorso anno ? Mancano 10 giorni all’inizio del torneo e lo abbiamo già superato, abbiamo già venduto 180 mila biglietti per un incasso di 17 milioni di euro, alla fine supereremo i 21. Complessivamente, l’impatto economico sul territorio di un torneo che era finito, oggi supera i 400 Milioni di euro/anno e genererà quest’anno l’equivalente di circa 2.500 posti di lavoro, mentre gli occupati della nostra federazione, tra dipendenti e collaboratori erano 64 ed ora sono 1.187. Bene… tutto questo però è potuto accadere perché nell’anno della svolta, il 2004, un grande Presidente del CONIha creduto in noi e nel modello di gestione che gli proponevamo, un modello di successo che poi è stato esportato in tanti altri sport, che ha permesso alla federazione di sviluppare le competenze che gli mancavano per poter gestire una vera e propria attività imprenditoriale come questa. Noi, che vorremo riuscire ad essere sempre riconoscenti verso chi ha creduto in noi e ha, in modo disinteressato aiutato questo autentico miracolo sportivo che è il tennis e padel italiano, vogliamo oggi ringraziare Gianni Petrucci, senza il quale oggi gli IBI sarebbero ben altra cosa".