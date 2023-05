Internazionali d'Italia, Nadal non ci sarà: l'annuncio sui social

Rafa Nadal salterà gli Internazionali d'Italia . È l'annuncio arrivato attraverso i suoi profili social, dove il tennista spagnolo ha spiegato i motivi di questa nuova assenza. Per Nadal, che non ha ancora recuperato dalla lesione muscolare all'ileopsoas , sarà il quarto torneo saltato di fila: prima i Masters 1000 di MonteCarlo, Madrid, l'ATP 500 di Barcellona e ora il Masters 1000 di Roma. Lo spagnolo non gioca un incontro ufficiale dallo scorso 18 gennaio , dove venne eliminato da McDonald al secondo turno degli Australian Open. Rimangono dubbi sulla sua presenza al Roland Garros .

Nadal, l'annuncio sui social

"Mi dispiace annunciare che non potrò essere a Roma. Sapete tutti quanto mi addolori non esserci a uno dei tornei che ha segnato la mia carriera professionale e personale per l'affetto e il sostegno dei tifosi italiani. Nonostante abbia notato un miglioramento negli ultimi giorni, per molti mesi non sono riuscito ad allenarmi a un livello elevato e il processo di riadattamento ha i suoi tempi. Non ho altra scelta che accettarli e continuare a lavorare".