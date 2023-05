Internazionali, Alcaraz ci sarà: "Sognavo Roma". E c'è un motivo per cui 'non può' mancare

Djokovic nel mirino

Ma al di là della gioia per la sua prima volta al Foro Italico, c'è un motivo per cui il 20enne tennista spagnolo 'non può' mancare all'appuntamento romano al quale aveva invece preferito rinunciare lo scorso anno per concentrarsi meglio sul Roland Garros. Grazie alla vittoria di Madrid infatti Alcaraz si è portato a soli 5 punti da Novak Djokovic, che è ancora numero uno al mondo (e dunque prima testa di serie a Roma) ma nel Masters 1000 capitolino vinto lo scorso anno non potrà guadagnare punti. Diversa invece la prospettiva per il il giovane spagnolo, che proprio in virtù del forfait della passata edizione può invece solo guadagnare punti. E gli basterà dunque scendere in campo all'esordio (al di là del risultato finale) per prenderne almeno 10 e sorpassare il serbo in vetta al ranking Atp.