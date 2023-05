Internazionali di Roma, Panatta: "Berrettini out? C'è Sinner"

"Sinner colmerà l'assenza di Berrettini nel cuore dei tifosi romani? Sinner è italiano, è la stessa cosa". Adriano Panatta, l'ultimo italiano ad aver portato a casa gli Internazionali di Roma nel 1976, non ha dubbi. "E' un torneo molto vicino ai giovani - ha dichiarato - e per gli italiani ha un fascino positivo e negativo allo stesso tempo tempo. Positivo perché giocando in casa il pubblico ti sostiene, negativo perché c'è un pizzico di pressione in più. Almeno per me era così". Sugli azzurri in gara : "Sonego è un grande combattente, per sconfiggerlo bisogna giocare bene. Musetti è un pochino più incostante ma è una grande giocatore".

"Djokovic quando pensi non sia in forma ti smentisce"

Sui favoriti: "E' rimasto solo Djokovic tra i big three, ma a Montecarlo non l'ho visto bene. Non è il miglior Nole visto in altre occasioni, ma quando pensi che lui non stia in forma, poi ti smentisce". Su Nadal: "Rafa è un campione indiscutibile che ha fatto la storia del tennis mondiale, ma se non sta bene fisicamente può andare incontro a sconfitte che rovinano la sua immagine, ha fatto bene a non venire a Roma. Vedremo se si presenterà al Roland Garros, ho i miei dubbi". Chiusura dedicata a Holger Rune": Mi piace moltissimo, ma dovrebbe comportarsi un pochino meglio in campo. E' ancora un ragazzino, è un po' esuberante. A me non piacciono quelle manifestazioni che lui ha ogni tanto. Però è un grande giocatore".