Internazionali d'Italia, i tifosi potranno accedere gratuitamente all'Olimpico

Internazionali, i tifosi potranno accedere gratuitamente all'Olimpico

Grazie alla costante sinergia tra Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute, i possessori di un biglietto valido per la sessione diurna di mercoledì 10 maggio e per quelle diurne da sabato 13 maggio fino al termine del torneo, avranno l'occasione di accedere gratuitamente al tour al coperto dell'impianto capitolino. Un'opportunità che gli spettatori potranno sfruttare anche in caso di sospensioni di gioco dettate dalle condizioni climatiche.