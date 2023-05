Internazionali d'Italia, Paolini e Pigato ok all'esordio. Stefanini ko

ROMA - Lisa Pigato e Jasmine Paolini, sono loro le prime azzurre (in attesa di Dalila Spiteri) a superare il primo turno degli Internazionali d'Italia, Wta 1000 da 3.572.618 dollari in programma sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. La Pigato supera nel derby tutto azzurro Diletta Cherubini in tre set con il punteggio di 7-5 2-6 6-3, mentre la Paolini accede al secondo turno battendo per 6-4 6-7(3) 6-2 la cinese Xinyu Wang dopo due ore e 23 minuti di gioco: ora sfiderà la kazaka Elena Rybakina, numero 7 del ranking e del seeding. Eliminata invece l'altra wild card italiana Lucrezia Stefanini, piegata all'esordio per 7-6(2) 7-6(2) dalla cinese Xiyu Wang.