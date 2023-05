Djokovic, frecciata al Roland Garros con la frase su Roma: "Il mio torneo preferito"

Novak Djokovic fa impazzire i tifosi a Roma . Il tennista serbo vince all'esordio negli Internazionali d'Italia di quest'anno per 7-6 6-2 contro l'argentino Etcheverry e vuole replicare i succcessi nella Capitale che sono arrivati per ben 6 volte. A seguirlo era andato anche l'allenatore giallorosso Jose Mourinho grande fan di Nole che nel post partita ha voluto fare un apprezzamento alla città e al torneo...

Le parole di Djokovic

Nel post partita dell'esordio agli Internazionali d'Italia il serbo ha voluto tirare una frecciatina al Roland Garros ammettendo: "Roma è sempre venuta in un momento molto importante come quest'anno. Giocare prima del Roland Garros mi serve e questo torneo è il mio preferito per questa superficie e mi da fiducia"